Bruno Barbieri 4 Hotel su Sky: stasera 8 giugno tappa a Trieste, le anticipazioni

Stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel: nella nuova puntata lo chef fa tappa a Trieste

Stasera, 8 giugno, alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW, Bruno Barbieri 4 Hotel si trasferisce a Trieste. Mare, vento, caffè storici e grandi scrittori del '900 caratterizzano la cosmopolita città giuliana, terra di confine e simbolo di apertura, pronta ad accogliere questa sera una nuova puntata del talent show.

Gli albergatori di Trieste sono i protagonisti del nuovo appuntamento con Bruno Barbieri 4 Hotel. Il nuovo capitolo della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - fa tappa nella cosmopolita città giuliana: luogo dalle infinite anime, città di confine e di apertura caratterizzata da maestosi palazzi storici, piazze incantevoli e panorami mozzafiato sul mare.

Dopo aver ospitato alcuni tra i più grandi scrittori del '900, l'affascinante capoluogo del Friuli-Venezia Giulia si prepara ad accogliere l'esperto di hôtellerie Bruno Barbieri. Anche questa settimana, gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult: colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi; fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Nel corso di questo quarto episodio, Bruno condurrà, quindi, una gara tra i proprietari di quattro strutture ricettive capaci di rappresentare al meglio la città di Trieste in tutte le sue forme: design, storia e modernità.

I protagonisti della sfida saranno:

Vittorio: proprietario dell'Urban Design Hotel

Vittorio, giovanissimo proprietario dell'Urban Design Hotel, primo hotel di design della città con 49 camere, situato tra i vicoli del centro di Trieste. Vittorio ha ereditato la gestione dell'hotel da suo padre ed ora è pronto a mettersi in gioco. Lo stile di design dell'hotel si inserisce benissimo all'interno delle mura antiche del Quattrocento, con un attento restauro di 4 piccoli edifici antichi uniti tra loro da un corridoio di recente fabbricazione.

Mauro: proprietario del Victoria Hotel

Mauro, proprietario del Victoria Hotel Letterario, hotel a 4 stelle di 44 camere, situato in una strada molto frequentata del centro di Trieste, il cui nome rivela il profondo amore del proprietario per la letteratura. Mauro è un grande viaggiatore che ama soggiornare negli hotel più esclusivi del mondo e ha un occhio molto critico: per questo nella gestione del suo hotel cerca di vedere tutto sempre con l'occhio del cliente. Ispirato alla grande tradizione letteraria di Trieste, l'hotel occupa un edificio storico che un tempo ospitò per due anni il famoso scrittore irlandese James Joyce.

Marco: proprietario di Hotel Città di Parenzo

Marco, proprietario di Hotel Città di Parenzo, una struttura di 34 camere in centro a Trieste che si trova tra il Teatro Romano e Piazza Unità d'Italia. L'hotel che ha 3 stelle in realtà offre al cliente un'ospitalità di un quattro stelle ad un costo più contenuto. Marco è molto attento ad ogni particolare, retaggio della sua precedente carriera di controllore della qualità negli hotel.

Alessandro: proprietario con i suoi fratelli dell'hotel YouMe

Alessandro, proprietario insieme ai suoi fratelli dell'hotel YouMe, un hotel di 20 camere nuovo e di design nel centro di Trieste, nel borgo teresiano a due passi dal mare. Alessandro dice che il suo è un hotel "dirompente" nel panorama triestino, perché ha uno stile molto di design in un palazzo del 1700. L'hotel si è aggiudicato il premio di "miglior Hotel di design d'Italia". Da loro il cliente entra come "you" perché viene da fuori ma diventa "me" perché una volta dentro si lega al concetto dell'Hotel.