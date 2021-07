Bruno Barbieri 4 Hotel 2020 stasera su Sky Uno: la Basilicata nell'ultima puntata

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna la sfida tra gli albergatori d'Italia con Bruno Barbieri 4 Hotel 2021, quarta stagione del format in onda il giovedì sera, anche in streaming su NOW.

Nell'ottava e ultima puntata, in onda oggi, 8 luglio 2021 - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - Bruno Barbieri vola in Basilicata.

Sassi o non sassi, questo è il dilemma: quando si pensa alla Basilicata si pensa subito a Matera e ai suoi sassi, ma la Basilicata è tanto altro. In questa fetta di terra, che una volta faceva parte della Magna Grecia, ci sono i paesaggi più vari. In un attimo si passa dalle montagne del nord alle colline materane per arrivare alla piana di Metaponto con le sue spiagge e il suo mare meraviglioso. Sono luoghi dove le strutture alberghiere sono davvero sorprendenti: del resto, se persino i greci venivano qui in vacanza ci sarà un motivo.

Alberghi e albergatori in gara:

"Hotel San Vincenzo" è un modernissimo resort 4 stelle sulla costa ionica della Basilicata. In origine era una struttura gestita da suore, poi è stata convertita in un moderno e raffinato hotel di 33 camere, vicinissimo alla meravigliosa spiaggia di Policoro . Ha anche una cappella privata. Rocco, il suo direttore, ha una lunghissima esperienza nel mondo dell'accoglienza, anche all'estero, ed è molto fiero del suo hotel.

"Borgo San Gaetano" è un bed&breakfast nel centro di Bernalda, un paesino in provincia di Matera, famoso anche per essere stato il paese di origine della famiglia del regista Francis Ford Coppola, che a sua volta ha creato un relais di lusso proprio accanto al Borgo San Gaetano. Il Borgo era in origine un frantoio del '700, ristrutturato nei minimi particolari da Gianluigi e sua moglie. Lui, che è un medico, si è trasferito a Bernalda da pochi anni e si dedica a questa occupazione con grande passione.

"Palazzo del Duca" è un Luxury hotel di 9 camere nel centro storico di Matera. È un palazzo storico del XIV secolo nella parte alta di Matera, dove vivevano le famiglie nobili. Si trova in via Muro, una delle vie più panoramiche di Matera, set di numerosi film. Rossana, che lo ha acquistato quando aveva 25 anni, sostiene che nel suo hotel c'è molta "materanità", tanto che lo ha ristrutturato nei minimi particolari cercando di coniugare il design con elementi della tradizione, e lasciando intatte alcune parti, come la sala per la colazione ricavata nella grotta.

"MH Matera" è un enorme hotel completamente ristrutturato a 10 km da Matera. Ha 131 camere ed è immerso in un parco di 5 ettari con piscina e campo da tennis. È la soluzione ideale per chi vuole visitare Matera senza soggiornare nel centro storico che a volte può essere scomodo. Numerose sono le attività che permettono di passare una vacanza completa. Claudia lo gestisce insieme alla sua famiglia da 4 anni con caparbietà e amore.

Il tavolo del confronto finale è stato registrato presso il Castello di San Basilio, a Pisticci (Matera).