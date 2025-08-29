Bruce Willis, la malattia peggiora: l'attore viene trasferito in una casa lontana dalla famiglia

Bruce Willis continua a combattere contro la demenza, e la sua famiglia ha recentemente preso decisioni importanti per garantire il suo benessere e a seguito del peggioramento del suo stato di salute. Emma Heming Willis, moglie della star di Hollywood, ha condiviso con grande sincerità gli ultimi sviluppi sulla salute del marito, spiegando come la separazione temporanea dalla famiglia sia stata una scelta difficile ma necessaria.

Secondo quanto riportato nello speciale televisivo Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, Bruce ora vive in una residenza vicina, organizzata su un solo piano, dove può ricevere assistenza continua. Questo trasferimento, pur doloroso, permette all'attore di avere supporto 24 ore su 24, proteggendo al contempo la serenità della famiglia.

Emma Willis spiega perché il trasferimento è stato inevitabile

Secondo Emma, la decisione di trasferire Bruce in una casa separata è stata tra le più complesse da affrontare. La priorità era garantire la sicurezza e il comfort dell'attore, senza compromettere la vita quotidiana delle figlie, di 13 e 11 anni. "Volevo assicurarmi che Bruce ricevesse l'assistenza di cui aveva bisogno senza limitare le esigenze delle nostre figlie", ha raccontato la moglie, sottolineando come la scelta non sia stata mai presa a cuor leggero. Nonostante la distanza fisica, la famiglia si ritrova regolarmente per colazione e cena, mantenendo un legame affettivo forte.

Bruce Willis e Demi Moore in una foto

Emma Heming Willis ha parlato apertamente delle difficoltà legate al bilanciamento tra cura del marito e vita familiare. La casa separata di Bruce è stata pensata anche per proteggere le ragazze da rumori o situazioni che potrebbero agitare l'attore. "Non volevo che le mie figlie vivessero in un ambiente che potesse causare stress a Bruce", ha spiegato, ricordando come l'isolamento fosse un compromesso doloroso ma necessario. La famiglia mantiene tuttavia un contatto costante, condividendo momenti di gioia e affetto nonostante la separazione.

La diagnosi di demenza e il ritiro dalle scene

Nel 2022, Bruce Willis aveva annunciato il ritiro dalla recitazione a causa di una diagnosi di afasia, un disturbo del linguaggio che compromette la comunicazione. Nel 2023, la figlia Rumer Willis ha confermato che la malattia era progredita fino a diventare demenza frontotemporale, una condizione che altera il comportamento e la capacità di comunicare. In precedenza, Tallulah Willis aveva raccontato in un saggio per Vogue le difficoltà vissute dalla famiglia: inizialmente i sintomi erano stati attribuiti a problemi di udito, ma col tempo la consapevolezza della malattia è cresciuta, segnando "l'inizio del dolore" per i Willis.

Trauma Center: Bruce Willis in una foto

Nonostante la gravità della situazione, Emma ha evidenziato come l'amore e il sostegno reciproco siano stati fondamentali per affrontare la malattia. La famiglia ha imparato a ritrovarsi nei piccoli gesti quotidiani, mantenendo momenti di intimità e serenità nonostante le difficoltà. Bruce, pur vivendo lontano dalla residenza principale, continua a ricevere cure specializzate in un ambiente sicuro e sereno, circondato dall'affetto dei suoi cari.