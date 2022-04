Bruce Willis ha venduto 65 milioni di dollari di proprietà da quando la sua salute è peggiorata

Bruce Willis si stava preparando da tempo al deterioramento della sua salute e, nel corso degli ultimi anni, ha venduto quasi tutte le sue proprietà per un sorprendente valore di 65 milioni di dollari, al fine di concentrare la sua vita in California con la sua famiglia.

Questa settimana la figlia dell'attore 67enne ha scelto Instagram per annunciare che Willis si ritirerà dalla recitazione dopo che gli è stata diagnosticata l'afasia, un disturbo cerebrale che colpisce la sua capacità di comunicare e perfino di comprendere il linguaggio.

Una fonte molto vicina alla star ha detto: "Bruce si stava preparando per questo momento da tanto, tanto tempo. Sapeva che sarebbe arrivato il giorno in cui la sua salute sarebbe peggiorata prima o poi. Sapeva che le sue entrate sarebbero drasticamente diminuite in futuro e si stava preparando per questo."

"Inoltre sapeva che non avrebbe avuto bisogno di tutte quelle proprietà di lusso e che avrebbe invece dovuto vivere in un ambiente sicuro, circondato dalla sua famiglia", ha concluso l'insider. "Guardando come ha svenduto la maggior parte delle sue proprietà negli ultimi anni, è chiaro che si stava preparando a ridimensionare e semplificare la sua vita".