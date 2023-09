Bruce Willis, la moglie: 'La demenza è dura per lui, per noi e per tutta la famiglia'

La moglie di Bruce Willis è apparsa in tv per sostenere la ricerca su malattie poco conosciute come la demenza e ha aggiornato sulla situazione dell'attore.

La moglie di Bruce Willis, Emma, ha voluto parlare in tv della situazione del marito per promuovere la ricerca e provare ad aumentare la consapevolezza nei confronti delle malattia, come la demenza di cui soffre il marito.

Emma, ospite del TODAY Show, ha ammesso: "Quello che sto imparando è che la demenza è difficile, ed è dura per la persona che riceve la diagnosi e anche per la famiglia. E non è diverso per Bruce, per me o per le nostre figlie. Quando dicono che questa è una malattia che colpisce un'intera famiglia lo è realmente".

L'aggiornamento della moglie dell'attore

Nel marzo 2022 la famiglia di Bruce Willis aveva annunciato la diagnosi che spiegava il motivo per cui l'attore non era più in grado di recitare.

Emma Heming Willis, raccontando come cerca di affrontare la situazione del marito con le proprie figlie: "Siamo davvero onesti e aperti, e la cosa più importante era, per noi, dire cosa era la malattia, spiegare cosa è, perché quando sai che tipo di malattia si tratti da un punto di vista medico, tutto ha un senso. Era importante far sapere alle nostre figlie di cosa si tratta perché non voglio ci siano pregiudizi o vergogna legati alla diagnosi del loro padre o a qualsiasi forma di demenza".

L'importanza della diagnosi

La moglie della star ha poi ribadito che avere una diagnosi è stata "una benedizione e una maledizione al tempo stesso, ma finalmente ho potuto iniziare ad accettare quello che stava accadendo. Non lo rende meno doloroso, ma sapere quello che sta accadendo a Bruce lo rende un po' più facile".

Emma ha inoltre ammesso che è difficile capire se Bruce si sta rendendo conto di quello che sta accadendo oppure no, per poi spiegare che si definisce una care partner e che ritiene importante essere in grado di chiedere aiuto e avere il sostegno di organizzazioni e delle persone che li circondano, nonostante la situazione stia insegnando molto a tutta la famiglia.