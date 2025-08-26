Bruce Willis: "è in buona salute ma il cervello lo sta abbandonando", confessa la moglie Emma Heming Willis

Bruce Willis continua ad affrontare con coraggio la sua battaglia contro la demenza frontotemporale, diagnosticata due anni fa, dopo che nel 2022 la famiglia aveva annunciato i primi segnali di afasia. Oggi, a più di tre anni dal ritiro dalle scene, l'attore mantiene una buona mobilità fisica, come ha spiegato la moglie Emma Heming Willis in un'intervista concessa a Diane Sawyer per lo speciale televisivo Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey.

Emma Heming racconta i primi segnali della malattia

Durante la conversazione, la moglie dell'attore ha ricordato come i primi campanelli d'allarme fossero emersi nei contesti sociali, dove Bruce appariva più silenzioso e distante del solito. "Era sempre una persona calorosa e coinvolgente, e vederlo così freddo e distaccato è stato spaventoso", ha dichiarato. Proprio questo cambiamento nel comportamento ha portato la famiglia a sospettare che ci fosse qualcosa di più profondo.

Bruce Willis e Demi Moore in una foto

Nonostante la malattia abbia compromesso le capacità linguistiche e comunicative, Heming ha sottolineato che ci sono ancora attimi preziosi in cui la vera natura di Bruce torna a farsi sentire. "Non giornate intere, ma momenti", ha spiegato. "È la sua risata contagiosa, o quello scintillio negli occhi che per un attimo ti riporta indietro. Sono frammenti brevi, ma hanno un valore immenso".

Il ruolo fondamentale della famiglia nel percorso di cura

Negli ultimi anni, la famiglia Willis ha usato spesso i social per condividere aggiornamenti e riflessioni. In particolare, Rumer Willis, la figlia maggiore nata dal matrimonio con Demi Moore, ha commosso i fan con un messaggio pubblicato in occasione della Festa del Papà, esprimendo la difficoltà di non poter più dialogare con il padre come un tempo. Nonostante la sofferenza, Rumer ha sottolineato l'importanza di essere grata per ogni abbraccio e per la possibilità di averlo ancora accanto.

Trauma Center: Bruce Willis in una foto

Lo scorso marzo, in occasione del 70° compleanno dell'attore, la famiglia al completo - compresa Demi Moore - ha condiviso scatti privati che mostrano un Bruce circondato dall'affetto dei suoi cari. Parallelamente, Emma Heming Willis ha deciso di trasformare la sua esperienza in un libro, The Unexpected Journey, in uscita a settembre, nel quale racconta la quotidianità di chi si trova a fare da caregiver. Intanto lo speciale televisivo dedicato alla coppia andrà in onda il 26 agosto su ABC e sarà disponibile il giorno seguente in streaming su Hulu e Disney+.