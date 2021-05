Bruce Willis e John Travolta reciteranno insieme in Paradise City

Bruce Willis e John Travolta, a distanza di 27 anni da Pulp Fiction, reciteranno insieme nell'action movie Paradise City.

Le riprese del progetto inizieranno lunedì a Maui, in Hawaii, e alla regia ci sarà Chuck Russell.

Nel film Bruce Willis sarà un ribelle cacciatore di taglie, Ryan Swan, che deve farsi strada nel mondo del crimine nelle isole Hawaii per ottenere vendetta sul re del crimine che ha ucciso suo padre, ruolo affidato a John Travolta.

Il progetto Paradise City, come rivelato da Deadline, viene descritto dall'atmosfera simile a Miami Vice, ma con dei cacciatori di taglie al posto dei poliziotti.

La protagonista femminile sarà l'attrice e modella tailandese Praya Lundberg.

Willis ha dato voce, nel 1989 e nel 1990, al piccolo Mikey in Senti chi parla e nel relativo sequel, film che avevano come protagonista proprio Travolta. Bruce e John hanno poi recitato insieme in occasione di Pulp Fiction, in cui avevano il ruolo del pugile Butch Coolidge e del mafioso Vincent Vega.

Corey Large (First Kill) firmerà la sceneggiatura in collaborazione con Ed John Drake e apparirà nel film con un piccolo ruolo.