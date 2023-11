Bruce Willis, la figlia aggiorna sulle sue condizioni di salute: 'È sempre lo stesso, che è la cosa migliore'

Da quando è emersa la diagnosi di demenza frontotemporale, la famiglia di Bruce Willis ha continuato ad aggiornare i fan circa le condizioni di salute dell'attore, costretto al ritiro subito dopo la notizia ricevuta dai medici. L'ultimo aggiornamento è arrivato dalla figlia Tallulah.

"È sempre lo stesso, e credo che in questo senso sia la cosa migliore che si possa chiedere. Vedo il suo amore quando sono con lui", ha dichiarato Tallulah, figlia di Willis, al The Drew Barrymore Show. "È mio padre e mi ama, il che è davvero speciale".

Dopo anni di scontri con i media, Willis è diventato una specie di beniamino delle cronache di gossip nell'ultimo decennio o giù di lì, grazie al modo commovente in cui lui e l'ex moglie Demi Moore (e i loro nuovi coniugi) hanno mantenuto i rapporti. Questo ha probabilmente contribuito all'enorme risposta del pubblico dopo la sua diagnosi.

"Da un lato è quello che siamo come famiglia, ma dall'altro è davvero importante per noi diffondere la consapevolezza della FTD", ha dichiarato la figlia di Willis a proposito della decisione di essere così aperti sul percorso del padre.

Bruce Willis ha venduto 65 milioni di dollari di proprietà da quando la sua salute è peggiorata

"Il fatto di poter dare qualcosa come famiglia per aiutare altre persone affette da questo genere di malattie, per trasformarlo in qualcosa di bello, è davvero speciale per noi".