Courteney Cox scatenata su TikTok: ricrea l'iconica danza del video di Bruce Springsteen

Courteney Cox ha recentemente condiviso un video su TikTok in cui ricrea la celebre danza che la vedeva protagonista nell'iconico video di Dancing in the Dark di Bruce Springsteen nel 1984, quando sconosciuta non aveva ancora trovato il successo nella sit-com Friends.

La Cox ha postato il video rispondendo alla domanda: "Come ballava mia mamma negli anni '80". A dire il vero, negli anni '80 tutte le mamme spaccavano sulla pista da ballo. Erano gli anni '80, quando persino il Boss in persona si scatenava sul palco.

La Cox all'inizio del video fa finta di niente, agitando le mani in aria come se nulla fosse, prima di togliersi il maglione per rivelare la stessa maglietta che aveva indossato nel videoclip di Dancing in the Dark di Bruce Springsteen e la E Street Band.

L'importanza per Cox del videoclip originale

Diretto da nientemeno che Brian De Palma, il video di Dancing in the Dark è stato girato in due notti al Saint Paul Civic Center di St. Paul, nel Minnesota. Il regista aveva chiesto al rocker di estrarre dalla folla una ragazza per ballare con lui sul palco, e Springsteen ha pensato che si trattasse di una fan. In seguito, però, ha saputo che la Cox era un'attrice scelta dopo un casting a New York.

L'allora ventenne Cox era ancora molto inesperta, avendo recitato solo per "due giorni in una soap opera e in uno spot a New York", come aveva ricordato nel 2017. Per il video, lei e altre due attrici avevano girato un intero racconto sulla partecipazione al concerto e, tra le tre, una sarebbe stata scelta da Springsteen tra il pubblico. Cox sperava di non essere scelta.

"Non volevo essere scelta, non volevo ballare davanti a 30.000 persone", aveva spiegato. Ma è un bene che sia stata lei, perché quel video ha aperto molte porte alla Cox, che sarebbe poi apparsa nelle sit-com Casa Keaton, Seinfeld e avrebbe trovato il successo mondiale grazie a Friends.