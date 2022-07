Bros: la commedia gay di Billy Eichner debutterà al Toronto Film Festival 2022

Bros, la commedia scritta, prodotta e interpretata da Billy Eichner, avrà la sua anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2022 prima del debutto previsto nelle sale americane il 30 settembre.

Il progetto è stato co-scritto e diretto da Nicholas Stoller e nel team della produzione è coinvolto anche Judd Apatow.

La commedia Bros viene descritta come una storia intelligente, affascinante ed emozionante su degli uomini gay che sembra stiano avvicinandosi all'amore.

Nel cast, oltre a Billy Eichner, ci sono anche Luke Macfarlane, TS Madison, Miss Lawrence, Symone, Guillermo Diaz, Guy Branum, Monica Raymund, Jim Rash, Harvey Fierstein, Bowen Yang, Amanda Bearse, Dot-Marie Jones, Jai Rodriguez.

Eichner, presentando il trailer aveva dichiarato: "Volevo fare un film che fosse esilarante e riconoscibile per tutti, prima di tutto volevo fare un film che fosse autentico per le persone LGBTQ, che sono state così profondamente sottoservite da Hollywood nel corso degli anni, in particolare dai principali studi cinematografici. Dalla narrazione al casting fino alla troupe, per me è stato fondamentale dare la priorità ai bisogni delle persone LGBTQ+". Billy aveva poi aggiunto: "E anche se per me è folle che ci sia voluto così tanto tempo per realizzare questo film, è comunque incredibilmente eccitante per me - e un vero segno di progresso - che lo stesso studio produca film come Jurassic World e Fast and the Furious sta anche pubblicando questa commedia romantica gay con un cast tutto LGBTQ+ e con la stessa passione ed entusiasmo con cui pubblicano quegli altri film. Ci è voluto troppo tempo. Vorrei aver avuto un film come BROS da bambino, ma sono così eccitato e orgoglioso che questo giorno sia finalmente arrivato!".

Il Festival di Toronto ha già annunciato che tra le anteprime mondiali che avrà nel proprio programma ci saranno anche Glass Onion: A Knives Out diretto da Rian Johnson, Brother di Clement Virgo e On the Come Up ideato da Sanaa Lathan, che ha recentemente ottenuto una nomination agli Emmy.