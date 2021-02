Brooklyn Nine-Nine 8 sarà l'ultima stagione: NBC ha cancellato la serie

Brooklyn Nine-Nine 8 sarà l'ultima stagione della serie: NBC ha infatti confermato che è stata cancellata e gli ultimi episodi andranno in onda durante la stagione 2021-2022. Il progetto era già stato chiuso da Fox dopo cinque stagioni, venendo poi salvato dal network.

Brooklyn Nine-Nine: un'immagine di Andy Samberg in The Night Shift

L'ottava stagione della serie Brooklyn Nine-Nine sarà composta da dieci episodi, la cui produzione è stata posticipata a causa della pandemia. Il protagonista Andy Samberg ha però dichiarato che si aspetta di tornare presto sul set.

Nel cast della serie l'attore ha il ruolo del detective Jake Peralta e tra gli interpreti ci sono anche Andre Braugher, Terry Crews, Melissa Fumero, Stephanie Beatriz, Joe Lo Truglio, Dirk Blocker e Joel McKinnon Miller. La serie è prodotta da Dan Goor, Mike Schur, David Miner, Luke Del tredici e David Phillips.

Lisa Katz, presidente dei contenuti di NBCUniversal Television and Streaming, ha dichiarato: "Mi ricordo ancora l'entusiasmo percepibile nella notte del 2018 quando abbiamo annuciato che Brooklyn Nine-Nine sarebbe ritornato nella sua casa su NBC. Abbiamo sempre amato questi personaggi e il modo in cui ci fanno ridere oltre a proporre delle storie che ci fanno anche riflettere. Un grande ringraziamento ai nostri meravigliosi partner - Dan Goor, gli sceneggiatori, i produttori e l'incredibile cast e alla troupe - per una comedy la cui eredità durerà alla prova del tempo".

Il produttore esecutivo Dan Goord ha aggiunto: "Sono così grato a NBC e Universal Television per permetterci di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano. Quando io e Mike Schur abbiamo presentato per la prima volta l'episodio pilota di Andy ha detto 'Ci sto, ma penso che l'unico modo per raccontare questa storia sia esattamente 153 episodi', che penso sia folle perché è esattamente il numero che avevamo immaginato io e Mike. Mi sento incredibilmente fortunato per aver lavorato con questo fantastico cast e alla troupe per otto stagioni. Non sono solo tra le persone di maggior talento nel settore, sono degli esseri umani buoni che sono diventati una famiglia. Ma, soprattutto, mi sento fortunato perché abbiamo avuto i migliori fan al mondo. I fan ci hanno letteralmente salvato dalla cancellazione. Fan che ci riempiono di gioia. Concludere lo show è stata una decisione difficile, ma alla fine abbiamo pensato che fosse il miglior modo per onorare i personaggi, la storia e i nostri spettatori. So che alcune persone saranno deluse dal fatto che si concluderà presto, ma onestamente sono grato perché è durata così a lungo. Titolo del mio sex tape".