Broken Rage: Takeshi Kitano nel poster e nelle prime foto del film di Venezia 2024

Prime Video ha diffuso il poster e le prime immagini del nuovo atteso lungometraggio di Takeshi Kitano, Broken Rage, che verrà presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso all'81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, al via mercoledì 28 agosto.

Scritto, diretto e interpretato da Kitano, Broken Rage verrà presentato il prossimo venerdì 6 settembre in anteprima mondiale all'81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia-. La pellicola è il primo film giapponese prodotto per un servizio streaming a essere incluso nella selezione ufficiale del prestigioso Festival internazionale del Cinema. Dopo l'anteprima veneziana, Broken Rage sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2025.

Takeshi Kitano durante un interrogatorio

Un malconcio Takeshi Kitano

Takeshi Kitano spiana la pistola in Broken Rage

Takeshi Kitano consulta il menù di un ristorante

Che cosa sappiamo di Broken Rage

Diretto, scritto e interpretato dal leggendario regista Takeshi Kitano, Broken Rage è basato sulla sua idea di esplorare gli elementi della commedia all'interno di un film violento. Ridefinendo le norme del genere, la prima parte del film racconta di un sicario, Nezumi (interpretato da Takeshi Kitano), che lotta per la sua sopravvivenza ritrovandosi incastrato tra la polizia e l'organizzazione criminale Yakuza. Nella seconda parte il crudo thriller d'azione prende una svolta inaspettata, evolvendosi in una commedia autoironica che racconta la stessa storia, ma con un tocco umoristico accattivante.

Tadanobu Asano, nel cast di Zatōichi (2003) e Kubi (2023) di Kitano e nominato agli Emmy per la sua interpretazione nella serie Shogun (2023), veste i panni di un detective che costringe Nezumi a collaborare come informatore segreto in un'indagine sul traffico di droga. Nao Omori, anche lui nel ruolo di investigatore, ha preso parte a cinque film di Kitano, tra cui Dolls (2002), Achille e la tartaruga (2008), Outrage Coda (2017) e Kubi (2023).

Il ruolo del boss di Yakuza, che sovrintende il traffico di droga, è interpretato da Shidō Nakamura, che ha debuttato nel film di Takeshi Kitano Kubi (2023); nei panni del giovane boss invece troviamo Hakuryu, già in numerosi film del cineasta giapponese. Il talentuoso cast comprende anche Takashi Nishina, So Kaku, oltre a famosi comici che per la prima volta compaiono in un film di Kitano come Gekidan Hitori, Masanori Hasegawa, Azusa Babazono e Mogura Suzuki.

"Quando ho letto la sceneggiatura di Broken Rage, sono rimasto sorpreso dai colpi di scena senza precedenti - ha detto Tadanobu Asano - e allo stesso tempo entusiasta di poter prendere parte con il regista a questa nuova sfida".

"Prima di tutto, sono stato felicissimo di poter lavorare di nuovo con Takeshi Kitano, un regista che ammiro profondamente - ha detto Nao Omori - Quando ho letto la sceneggiatura, sentivo che per lui si trattava di un nuovo percorso creativo, molto diverso dal suo precedente lavoro, e non ero sicuro di come affrontarlo. Ma sul set, nonostante l'intensità, c'era sempre da ridere, circondati da quell'atmosfera familiare così riconoscibile sui set di Kitano".