Brividi d'autore: Maria Grazia Cucinotta nel trailer del thriller di Pierfrancesco Campanella

Maria Grazia Cucinotta è una regista pronta a tutto nel trailer del thriller Brividi d'autore, diretto da Pierfrancesco Campanella, in arrivo al cinema in autunno.

Svelato il primo trailer di Brividi d'autore, thriller di Pierfrancesco Campanella interpretato da Maria Grazia Cucinotta. Lungometraggio a episodi, vede l'attrice siciliana affiancata da Franco Oppini, Emy Bergamo, Gioia Scola, Adolfo Margiotta, Nicholas Gallo e Chiara Campanella e Nadia Bengala, con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma. Una produzione di Sergio De Angelis per Cinemusa/Cinedea, col contributo artistico di Angelo Bassi e distribuzione Parker Film.

Brividi d'autore narra la storia di una stramba regista fuori dagli stereotipi (Maria Grazia Cucinotta), che vive in una perenne spirale di delirio, sempre in pericoloso bilico tra realtà e fantasia, a causa del trauma di una feroce violenza subita da un maniaco travestito da Frankenstein. Finché, per ritrovare il successo, visto che i suoi ultimi copioni vengono sistematicamente rifiutati, decide di compiere una mattanza a base di sangue e perversione davanti alle telecamere nascoste, divenendo così il nuovo idolo del web. Ma una sfilza di colpi di scena ci porterà a scoprire inaspettate, sconcertanti verità.

Brividi d'autore, scritto da Lorenzo De Luca e dallo stesso Campanella, si avvale della fotografia di Francesco Ciccone, delle musiche di Fabio Massimo Colasanti e del montaggio di Francesco Tellico, mentre scenografie e costumi sono opera di Laura Camia.

Il film di Campanella è stato proiettato in anteprima nazionale nel corso dell'edizione 2022 del prestigioso Ischia Global Film Fest e presentato all'Isola del Cinema di Roma. Ennesimo riconoscimento per il cineasta romano, che ha recentemente ricevuto anche un significativo premio speciale nel corso della Festa per i settant'anni dell'Annuario del Cinema Italiano e Audiovisivi.

Brividi d'autore arriverà al cinema nell'autunno 2022.