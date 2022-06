Britney Spears e Sam Asghari si sposano: le nozze si celebreranno oggi

Britney Spears e il suo fidanzato, Sam Asghari, si sposeranno oggi, giovedì 9 Giugno 2022, secondo quanto riferito da Page Six: la coppia celebrerà le nozze con una cerimonia intima in compagnia di circa 50 amici intimi e familiari.

TMZ ha riferito che il fratello della Spears, Bryan, sarà presente, ma che i suoi genitori, Jamie e Lynne, e la sorella, Jamie Lynn, non hanno ricevuto inviti dopo la lunga battaglia per la tutela. Fonti vicine a Britney hanno riferito che non è ancora noto chi accompagnerà all'altare la pop star, poiché i dettagli sono ancora in fase di elaborazione.

Prima delle nozze, la cantante di "Sometimes" ha condiviso il video di lei e Asghari in una Rolls-Royce dove ha sfoggiato quella che sembrava essere una manicure a tema nuziale e dei bicchieri di champagne. Il personal trainer ha chiesto alla fidanzata di sposarlo lo scorso settembre, dopo una relazione che dura quasi da cinque anni.

"La coppia ha reso ufficiale la loro relazione di lunga data oggi e sono profondamente toccati dal supporto, dalla dedizione e dall'amore che i fan hanno espresso nei loro confronti", riferì all'epoca il talent manager di Asghari, Brandon Cohen di BAC Talent.