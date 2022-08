Britney Spears sulla sua nuova canzone con Elton John: "Sto vivendo il giorno più bello di sempre"

Hold Me Closer ha raggiunto la vetta delle classifiche e Britney Spears ha scelto Twitter per ringraziare Elton John dicendo di prepararsi a vivere 'il giorno più bello di sempre'.

Hold Me Closer, la nuova collaborazione musicale di Britney Spears ed Elton John, ha raggiunto la prima posizione su iTunes poche ore dopo la sua uscita e la principessa del pop ha pubblicato un video su Twitter in cui ha affermato di aver appena vissuto "il giorno più bello di sempre".

"Salve, Sir Elton John, abbiamo raggiunto la prima posizione in tipo 40 paesi", ha detto la Spears con un finto accento britannico prima di gridare: "Santo cielo! Sono nella vasca in questo momento e sto per passare il giorno più bello di sempre e spero che tu stia bene."

Il post è stato condiviso su Twitter dopo che la cantante ha cancellato di nuovo il suo account Instagram. La cancellazione del suo profilo, la quarta negli ultimi due anni, è arrivata poche ore dopo un tenero post in cui la star ringraziava Elton per la loro recente collaborazione.

"Forse dovremmo prendere anche un tè assieme. invitiamo anche la regina Elisabetta!!! Questa collaborazione migliorerà il mio anno, grazie per la tua generosità. Com'è bello essere una voce di sottofondo SULLA TUA canzone!!! Sir Elton l'ho fatto grazie alla tua mente geniale, creativa e leggendaria!!! Sono così grata!", aveva scritto Britney Spears.