Britney Spears è ufficialmente libera dalla tutela legale iniziata 13 anni fa

Britney Spears è ufficialmente libera dalla tutela legale che controllava ogni aspetto della sua vita da oltre 13 anni: un giudice di Los Angeles ha accolto la richiesta della popstar di porre fine alla controversa situazione.

Jamie Spears, padre della cantante, aveva già fatto domanda, tramite i suoi legali, di non essere più responsabile per la figlia dopo le dichiarazioni in cui raccontava quanto si sentisse prigioniera, sfruttata, isolata e ferita dai limiti posti a ogni aspetto della sua esistenza.

Dopo aver saputo la decisione del giudice, Britney Spears ha condiviso un video dei suoi sostenitori che si erano riuniti fuori dal tribunale scrivendo: "Amo così tanto i miei fan, penso che piangerò per il resto della giornata! Per me è il giorno migliore di sempre, grazie a Dio".

Poche ora prima la star e il fidanzato Sam Asghari avevano condiviso alcune foto che li ritraevano mentre indossavano una maglietta con il logo #FreeBritney e la frase "È un movimento per i diritti umani". Jamie Spears, che aveva già rinunciato alla tutela legale della figlia alcuni mesi fa, tramite i suoi avvocati ha ribadito che ha sempre cercato di fare gli interessi della figlia.

Britney, una settimana fa, via Instagram ha attaccato anche la madre Lynne dichiarando: "Mio padre può aver iniziato la tutela legale 13 anni fa, ma quello che le persone non sanno è che è stata mia madre a dargli l'idea! Non riavrò mai indietro quegli anni!". La cantante, prima di cancellare il post, aveva sottolineato che è stata lei a rovinarle la vita in segreto perché il padre non era abbastanza intelligente e informato per poter pensare a come prendere il controllo di ogni aspetto della sua esistenza.

Jodi Montgomery, che si occupa delle decisioni riguardanti la salute fisica e mentale della popstar, avrebbe ideato un piano da seguire con terapisti e medici per guidare Britney nella nuova fase della sua vita.

Dopo la decisione del giudice, Britney Spears potrebbe decidere liberamente di sposarsi, avere un altro figlio e controllare senza intermediari le visite ai due figli avuti con Kevin Federline, oggi adolescenti. La star potrà gestire inoltre i propri soldi e prendere le decisioni riguardanti la sua carriera, senza dimenticare che non dovrà più ottenere l'approvazione per vedere amici e conoscenti.