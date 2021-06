Britney Spears: Jamie Lynn Spears sostiene la sorella con un discorso commovente

Finalmente Jamie Lynn Spears dice la sua in difesa della sorella Britney Spears, dopo che la cantante ha dichiarato pubblicamente di non volere più la tutela legale del padre.

La vicenda legata a Britney Spears sta facendo molto rumore in questi giorni, dopo che la star ha deciso di parlare durante un'udienza pubblica, e la sorella più piccola Jamie Lynn Spears è uscita allo scoperto e ha rilasciato anche lei una dichiarazione in merito a tutto l'accaduto.

Nelle sue storie Instagram, Jamie Lynn Spears ha detto la sua in merito alla brutta vicenda vissuta dalla sorella, dopo che molti utenti le avevano chiesto di esporsi. L'attrice di Sweet Magnolias ha preso le parti di Britney Spears, dicendo quello che ha pensato in tutti questi anni:

"L'unico motivo per cui non ho parlato prima è perché sentivo che fino a quando mia sorella non fosse stata in grado di parlare da sola e dire ciò che sentiva di dover dire pubblicamente, non era compito mio e non era la cosa giusta fare. Ma ora che ha parlato molto chiaramente e ha detto quello che aveva bisogno di dire, sento di poter seguire il suo esempio e dire anche io la mia."

Jamie Lynn Spears ha sempre amato e adorato la sorella Britney, come lei stessa ammette nelle stories, e risponde a chi l'ha criticata per non essersi mai esposta sulla faccenda suo social:

"Sono così orgogliosa di lei per aver usato la sua voce. Sono così orgogliosa di lei per aver richiesto nuovi consigli, come le ho detto di fare molti anni fa. Mia sorella sa che la amo e la sostengo, ed è l'unica persona a cui devo qualcosa. Forse non l'ho supportata nel modo in cui il pubblico avrebbe voluto, con un hashtag su una piattaforma pubblica, ma posso assicurarvi che ho supportato mia sorella molto prima che ci fosse un hashtag, e la sosterrò ancora in futuro."

La giovane star ha poi continuato, sostenendo al 100% la sorella che vuole essere libera dalla tutela legale del padre per poter vivere la sua vita: "Io non sono la mia famiglia. Sono me stessa. Parlo per me stessa. Se porre fine alla tutela e volare su Marte - o qualunque altra cosa - è quello che vuole fare per essere felice, la sostengo al 100% perché sostengo mia sorella"

Britney Spears è dal 2008 sotto la tutela legale del padre, dopo un crollo per esaurimento nervoso. Da quel momento, la star non ha avuto più il controllo sulla sua vita, sui suoi figli, e ora è pronta a chiedere di essere libera come ha dimostrato in una testimonianza pubblica in tribunale qualche giorno fa.