Britney Spears, Jamie Lynn rompe il silenzio sulla sorella: 'L'ho sempre ammirata'

Jamie Lynn rompe finalmente il silenzio sul suo rapporto con la sorella Britney Spears durante il reality show I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!

Jamie Lynn Spears rompe il silenzio sul suo rapporto con la sorella maggiore Britney Spears per la prima volta dopo il litigio avvenuto negli ultimi anni legato alla battaglia legale della cantante contro il padre.

Durante il reality show I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here, Jamie Lynn Spears ha rivelato di avere sempre ammirato la sorella maggiore fin da piccola: "Qualunque cosa facesse mia sorella, ho sempre pensato che fosse la migliore. Quando qualcuno diceva qualcosa di negativo su di lei io ero pronta a dirgli 'Non permetterti di parlare male di mia sorella, è la migliore'".

Quando l'intervistatore le ha fatto la pungente domanda: "È vero che non vai d'accordo con Britney adesso?", la sorella minore della pop star ha risposto un breve "No, amo mia sorella".

La rottura del rapporto

La relazione tra le sorelle Spears è stata sempre controversa. Per gran parte della loro vita e carriera, Britney e Jamie Lynn si sono sostenute a vicenda e hanno lavorato insieme ai loro progetti come il film d'esordio della pop star, Crossroads - Le strade della vita, e l'iconica serie tv Zoey 101.

Negli ultimi anni, in seguito alla battaglia legale di Britney contro il padre la loro relazione è diventata tesa e le sorelle hanno litigato pubblicamente in occasione dell'uscita del libro di memorie di Jamie Lynn, Things I Should Have Said: Family, Fame, and Figuring it Out, che includeva delle vicende che avevano profondamente offeso la cantante di Baby One More Time.

Britney Spears in una foto promo

I commenti di Britney

Recentemente anche Britney ha parlato della relazione travagliata con la sorella nel suo memoir The Woman in Me uscito ad ottobre. "Jamie sapeva che le stavo chiedendo aiuto e mi ha voltato le spalle. Avrei voluto che si fosse schierata dalla mia parte", ha detto Britney riferendosi del suo ricovero in una clinica psichiatrica nel 2018.

Nel libro Spears sostiene anche che la sorella abbia tratto profitto dalla sua infelicità: "Mentre combattevo per la tutela contro mio padre e ricevevo molta attenzione da parte della stampa, lei stava scrivendo il suo libro traendo profitto dalla situazione. Ha raccontato storie salaci su di me, molte delle quali dolorose e oltraggiose", ha scritto Britney nella sua autobiografia.

Tuttavia, Britney vuole ancora salvare la relazione con la sorella minore: "Sarà sempre mia sorella e amo lei e la sua bellissima famiglia. Sto lavorando per provare più compassione che rabbia nei suoi confronti, e nei confronti di tutti quelli che mi hanno ferito", ha scritto la cantante di Toxic.