Britney Spears smette di seguire sua sorella Jamie Lynn Spears su Instagram dopo la battaglia per la tutela

Britney Spears ha appena smesso di seguire sua sorella minore, Jamie Lynn Spears, su Instagram: l'ex star di Nickelodeon, che sta ancora seguendo suo fratello, sembra aver preso questa decisione una volta terminata la battaglia legale per la tutela contro il padre.

Britney attualmente segue 46 account su Instagram, tra cui il fidanzato Sam Asghari e numerose leggende del pop come Paul McCartney, Elton John, Janet Jackson, Beyoncé e Adele. Tra gli account più stravaganti la Spears segue Tito the Raccoon, @cutecatsfu e persino il @britneyarmyfanclub ufficiale.

La tutela della cantante si è conclusa il 12 novembre e la star ha criticato la sua famiglia per non averla supportata: "Non solo la mia famiglia non ha fatto un cazzo, mio ​​padre [Jamie] era d'accordo con loro. Tutto quello che mi è successo doveva essere approvato da mio padre".

"E mio padre si è comportato come se non sapesse che mi era stato detto che dovevo essere sottoposta ad un test durante le vacanze di Natale prima che mi mandassero via, quando i miei figli sono tornati a casa in Louisiana. È stato lui ad approvare tutto e la mia famiglia non ha fatto un bel niente." Ha concluso Britney Spears.