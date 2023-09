Britney Spears: il suo film Crossroads torna nei cinema per un grande fan event globale

Sarà difficile contenere i fan di Britney Spears dopo la notizia che il film del 2002 Crossroads - Le strade della vita, dove la pop star è protagonista insieme a Zoe Saldana, sarà proiettato di nuovo al cinema in due serate il 23 e 25 ottobre durante un grande fan event globale organizzato da Trafalgar Releasing, Sony Music Entertainment e RCA Records.

Britney Spears ha il fan club che tutte le pop star sognano: fedelissimi che la supportano in ogni occasione e che non la abbandonerebbero mai, come hanno dimostrato anche durante i momenti più bui della cantante. E lei lo sa, per questo non manca mai di omaggiarli, come in questo caso dove, cavalcando l'onda dell'uscita del suo libro La donna in me prevista per il 24 ottobre, ha creato un evento che unisce i fan di tutto il mondo. "Siamo emozionati di poter dar loro l'opportunità di rivedere questo film, ancora molto richiesto nelle sale cinematografiche" ha dichiarato il CEO di Trafalgar Releasing Marc Allenby che ha aggiunto che i fan potranno continuare a "sostenere Britney, la quale racconterà la sua storia nel suo prossimo libro di memorie".

La proiezione di Crossroads - Le strade della vita, infatti, riguarderà 24 paesi e 875 località e sarà accompagnata dal lancio di un merchandising a tema: felpe, giacche, top e gli outfit indossati dalle tre protagoniste del film. Un vero tuffo nel passato della moda anni Duemila! Come se non bastasse, nel film saranno presenti anche due scene bonus di due canzoni di Britney Spears che facevano parte del film ma che non erano state mai proiettate al cinema.