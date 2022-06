Britney Spears: l'ex marito è stato accusato di stalking per essersi imbucato al matrimonio

Jason Alexander, 40 anni, si è dichiarato non colpevole dell'accusa: l'ex di Britney Spears è stato arrestato la scorsa settimana dopo aver interrotto i preparativi per il matrimonio.

L'ex marito di Britney Spears è stato accusato di stalking dopo essersi presentato senza preavviso nella sua casa di Los Angeles e aver tentato di imbucarsi al suo matrimonio con Sam Asghari: Jason Alexander, 40 anni, si è dichiarato non colpevole dell'accusa, nonché di violazione di domicilio, percosse e vandalismo.

La polizia lo ha arrestato la scorsa settimana, per poi portarlo in una prigione locale, dopo che avrebbe interrotto i preparativi per il matrimonio. Alexander, un amico d'infanzia della Spears, è stato sposato con la cantante nel 2004 , soltanto per pochi mesi. Britney, 40 anni, e il suo partner, 28 anni, si sono sposati giovedì scorso ma, mentre erano in corso gli ultimi preparativi, Alexander ha pubblicato una storia in diretta su Instagram dall'esterno della proprietà e ha detto che era lì per "rovinare" il matrimonio.

"E' riuscito a trovare la strada per entrare nella proprietà ma si è subito trovato di fronte alla sicurezza", ha detto un portavoce della polizia. "Si è verificato un alterco con gli agenti di sicurezza ed è in quel momento che hanno avuto luogo le percosse... inoltre, durante l'alterco si è rotto un oggetto, da qui le accuse di vandalismo. Ed essendo avvenuto tutto su una proprietà privata, ecco che entra in gioco la violazione di domicilio."

Un giudice della California ha fissato la sua cauzione a 100.000 dollari e ha emesso un ordine restrittivo: da questo momento in avanti Jason Alexander dovrà rimanere ad almeno 100 metri di distanza da Britney Spears per la durate di tre anni.