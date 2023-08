Britney Spears divorzia da Sam Asghari: lui pronto al ricatto per rivedere l'accordo prematrimoniale?

Il divorzio tra Briteny Spears e il marito Sam Asghari è ormai certo: poche ore fa, dopo giorni di pettegolezzi fuori controllo, è stato proprio lui ad annunciare, via social, che il rapporto con la popstar è ormai al capolinea. Dopo 6 anni di relazione, a 14 mesi dalle nozze, l'ex reginetta del pop deve dunque prepararsi a mettere la parola fine al terzo matrimonio, dopo quello lampo con Jason Alexander (durato solo 52 ore) e quello con Kevin Federline, da cui sono nati i due figli.

"Dopo 6 anni di amore e impegno reciproco, io e mia moglie abbiamo deciso di terminare il nostro viaggio insieme. Ci aggrapperemo all'amore e al rispetto che abbiamo l'uno per l'altra e le auguro sempre il meglio. Succede. Chiedere privacy sembra ridicolo, quindi chiederò a tutti, compresi i media, di essere gentili e premurosi" ha scritto il personal trainer e modello su Instagram. Asghari avrebbe chiesto il divorzio lo scorso 28 luglio ma i due non vivrebbero più insieme ormai da mesi.

Il ricatto di Sam Asghari

Accusato più volte in passato di manipolare a proprio piacimento la Spears, il modello si prepara ora a una dura battaglia legale. Come testimonia anche l'ampliamento della squadra di avvocati pronti ad assistere la popstar, che per l'occasione si è rivolta alla famosa divorzista Laura Wasser, già al suo fianco contro Kevin Federline. Il nodo del contendere? Naturalmente il patrimonio della cantante, che nel 2021 Forbes stimava intorno ai 60 milioni di dollari. Secondo Page Six Sam Asghari avrebbe minacciato di rivelare dettagli assai imbarazzanti se la sua quasi ex moglie non accetterà di rivedere il loro accordo prematrimoniale. Attualmente al personal trainer di origini iraniane sarebbero infatti interdetti i guadagni collezionati da Britney prima del loro matrimonio, celebrato a giugno 2022.

Per TMZ, che ha dato la notizia dell'imminente divorzio in anteprima, Asghari si sarebbe deciso a compiere il grande passo non soltanto per il presunto tradimento di Britney Spears (di cui lui sostiene di possedere addirittura delle prove video) ma anche per le numerose aggressioni fisiche subite nel corso degli ultimi mesi.