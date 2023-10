Britney Spears: mi dipingevano come una vergine ma facevo sesso da quando avevo 14 anni

Nella sua nuova autobiografia, The Woman in Me, Britney Spears ha rivelato che il suo team faceva in modo che la sua immagine corrispondesse a quella di una vergine innocente, anche se in realtà la popstar faceva sesso dall'età di 14 anni.

"Dato che avevo così tanti fan tra gli adolescenti, i miei manager e i giornalisti hanno cercato a lungo di dipingermi come un'eterna vergine, senza considerare che io e Justin [Timberlake] vivevamo insieme e facevo sesso da quando avevo quattordici anni", scrive Britney.

La popstar aggiunge: "Perché i miei manager si sono impegnati così tanto per sostenere che ero una specie di ragazza vergine anche a vent'anni? A chi importava se avevo fatto sesso o meno?".

Anche la madre Lynne Spears, nel 2008, nel memoir Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World, aveva affermato che la figlia aveva perso la verginità a 14 anni.

Nel suo nuovo libro, Britney Spears elogia quindi Oprah Winfrey per averle detto che la sua "sessualità non era affare di nessun altro".

Britney Spears accusa Justin Timberlake: "Mi usava per ottenere fama e attenzione"

Insieme ad altre popstar dell'epoca come Christina Aguilera e Jessica Simpson, Britney scoprì che la sua verginità era diventata un argomento di discussione pubblica.