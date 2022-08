Britney Spears cancella di nuovo il suo profilo Instagram dopo il post su Elton John

Britney Spears, che sta per pubblicare il suo duetto con Sir Elton John intitolato Hold Me Closer, ha cancellato il suo profilo Instagram per la quarta volta dopo aver scritto un post dedicato alla sua collaborazione con la leggenda della musica britannica.

Nella didascalia del post dedicato alla canzone la Spears aveva scritto: "Forse dovremmo prendere anche un tè assieme. invitiamo anche la regina Elisabetta!!! Questa collaborazione migliorerà il mio anno, grazie per la tua generosità. Com'è bello essere una voce di sottofondo SULLA TUA canzone!!! Sir Elton l'ho fatto grazie alla tua mente geniale, creativa e leggendaria!!! Sono così grata!".

Dopo aver disattivato la sua pagina, la star ha scelto Twitter per spiegare il motivo della sua scelta: "Sto imparando che ogni giorno è una tabula rasa, bisogna sempre cercare di essere una persona migliore e si deve fare ciò che ci rende felici... sì, scelgo la felicità oggi".

"Mi dico ogni giorno di lasciar andare l'amarezza e il dolore al fine di cercare di perdonare me stessa e gli altri per ciò che è accaduto", ha concluso Britney Spears. "Voglio essere senza paura come quando ero più giovane e non essere così spaventata tutto il tempo."