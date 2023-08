Britney Spears balla in topless e si fa leccare la gamba da un uomo pochi giorni dopo il divorzio

Britney Spears ha condiviso su Instagram un video sensuale di se stessa mentre balla rotolandosi sul letto in topless con sottofondo I Put a Spell on You di Annie Lennox. In un altro video invece si vede lei in un vestitino verde mentre un uomo le lecca la gamba. Sono gli ultimi post pubblicati dalla cantante pochi giorni dopo la separazione dal marito Sam Asghari, avvenuta per un presunto tradimento di lei.

Nel video postato domenica, la cantante di Toxic, indossa delle mutandine rosa e stivali neri al ginocchio mentre si rotola su un piumone bianco coprendosi il seno con le mani.

Di seguito i video:

Nel secondo video scrive in didascalia: "Quando vai ad incontrare un cosiddetto 'amico' e guidi per un'ora per del pollo!!! ... sapevo che i paparazzi erano stati avvisati perché l'auto in cui ero non era mai stata usata prima ... quindi come sono stata seguita? Allora cosa fa una stronza come me!!!?! Ho indossato il mio vestito verde e mi sono presentata dai miei amici!!! Ho invitato i miei ragazzi preferiti e ho giocato tutta la notte!!!" riferendosi probabilmente alla sua corsa notturna al Dave's Hot Chicken di Oxnard, in California, dove è stata fotografata dai paparazzi venerdì.

L'annuncio della separazione

Il filmato sexy della pop star arriva un giorno dopo aver anche lei annunciato su Instagram la separazione dall'ormai quasi ex marito Asghari. La Spears, anche per quell'occasione, ha pubblicato un video in cui balla e in didascalia ha dato l'annuncio ai fan: "Come tutti sanno, io e Hesam non stiamo più insieme... 6 anni sono un periodo lungo per stare con qualcuno, quindi sono un po' scioccata ma... non sto qui a spiegare il motivo perché onestamente non sono affari di nessuno!!!". La cantante ha poi aggiunto che "non riusciva più a sopportare il dolore", ma ha rassicurato i fan che "sta dannatamente bene". Asghari ha condiviso la sua dichiarazione sulla loro separazione giovedì, attraverso una storia di Instagram.

Le cause del divorzio

L'attore di origine iraniana ha chiesto il divorzio accusando la cantante di "Piece of Me" di averlo tradito con uno membro dello staff e di essere stata violenta con il marito. Tuttavia una fonte ha dichiarato in esclusiva a Page Six che queste affermazioni non hanno alcun fondamento. "Non c'è stato nessun tradimento. E lui è alto 1,87 e lei 1,57, quindi come ha potuto aggredirlo?", ha detto un insider, aggiungendo: "La verità è che è complicato, non è stata una decisione improvvisa, era in ballo da un mese. Britney voleva una favola e non l'ha avuta. Sentiva che l'amore di Sam non era incondizionato. Lui non era super presente, scompariva per mesi per andare a girare e lei rimaneva da sola. C'erano volte in cui lui si alzava e se ne andava".