Britney Spears accusa la madre Lynne Spears: "Hai abusato di me, voglio che si sappia"

Britney Spears lunedì ha accusato sua madre Lynne Spears di aver aver contribuito a complottare per la sua famigerata tutela e di averle nascosto il caffè. "Hai abusato di me, voglio che si sappia", ha detto la cantante in un post su Instagram.

Lunedì, Lynne ha condiviso un post difendendosi dalle critiche ricevute per non aver mai risposto a Britney mentre quest'ultima si trovava in una struttura di salute mentale nel 2019. Lynne ha detto che Britney non ha condiviso la loro "intera conversazione", sostenendo di amare ancora sua figlia.

In seguito, Britney ha risposto affermando che sua madre l'aveva abusata: "Hai fatto sapere alla gente che è una delle uniche volte in cui mi rispondi? Hai anche detto alla gente come mi nascondevi il caffè? Hai davvero un bel coraggio a mostrare i miei messaggi quando sai benissimo che voi mi avete ferito così tanto... non è divertente".

Britney ha continuato ad accusare Lynne di fingere di non sapere che la cantante sarebbe stata messa sotto tutela nel 2008: "Non avevo fatto niente di male e tu continuavi a dirmi che dovevamo andare a Malibu perché qualcuno sarebbe venuto a prendermi. Hai abusato di me, voglio che si sappia. Mi colpisce che tu continui a fare la mamma che ama la preghiera".