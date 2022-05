Britney Spears ha avuto un aborto spontaneo: "Abbiamo perso il nostro bambino miracoloso"

Britney Spears ha scelto Instagram per rivelare di aver avuto un aborto spontaneo: 'Abbiamo perso il nostro bambino miracoloso', ha tristemente commentato la cantante.

Britney Spears ha perso prematuramente il suo primo figlio con il fidanzato Sam Asghari: la pop star ha dato la notizia del suo aborto spontaneo in una dichiarazione pubblicata questa domenica sulla propria pagina Instagram.

"È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che abbiamo perso il nostro bambino miracoloso all'inizio della gravidanza", hanno scritto Britney e Asghari in una dichiarazione congiunta. "Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare prima di fare l'annuncio. Tuttavia, eravamo estremamente entusiasti di condividere la buona notizia".

La cantante e il fidanzato hanno continuato dicendo che è l'"amore reciproco" che sta dando loro la forza per superare questo momento difficile: "Continueremo a cercare di espandere la nostra bellissima famiglia. Siamo grati per tutto il vostro supporto. Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile."

Britney Spears e Sam Asghari sono fidanzati da settembre dello scorso anno e hanno annunciato per la prima volta la gravidanza ad aprile, circa cinque mesi dopo la fine della tutela della Spears da parte del padre durata oltre 13 anni. La pop star ha anche due figli figli adolescenti, Jayden e Preston, con l'ex marito Kevin Federline.