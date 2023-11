Brigitte Nielsen: 'Quelli che mi criticavano per aver sposato un uomo più giovane sono tutti divorziati'

A Brigitte Nielsen non interessa il giudizio degli altri, soprattutto quando si tratta di questioni di cuore. L'ex moglie di Sylvester Stallone, icona di bellezza degli anni '80, ha rivelato che la sua vita è cambiata quando ha incontrato il modello italiano Mattia Dessi nel 2004, quando lei aveva 41 anni e Dessi 25. Nonostante le critiche per la differenza d'età, dopo una storia d'amore vorticosa, la coppia si è unita in matrimonio e dopo 13 anni di tentativi di fecondazione in vitro, hanno finalmente accolto la figlia Frida, 5 anni.

Brigitte Nielsen ha ammesso di aver ricevuto una pioggia di critiche da parte di persone che ritenevano che fosse troppo vecchia per avere un figlio a 54 anni, stesse critiche ricevute quando ha sposato un uomo più giovane, ma a lei non interessa.

"Festeggeremo 20 anni insieme tra pochi mesi", ha rivelato a PEOPLE. "Ricordo che la gente diceva: 'È ridicola, chi crede di essere? Ma noi non abbiamo mai avuto problemi con la differenza di età. Siamo una squadra."

Il segreto della felicità: essere una squadra

L'ex attrice e modella ha chiarito: "Un matrimonio è felice quando lo si rende emozionante, servono accettazione e nel rispetto. Non dovresti mai provare a cambiare la persona di cui ti sei innamorato per 'renderla migliore'. Permettile di essere quello che è. E comunque, tutte quelle persone che ridevano e puntavano il dito contro di me ora sono divorziate e noi stiamo ancora insieme".

Brigitte Nielsen prende con filosofia il tempo che passa e ironizza sull'età sostenendo che sia una buona cosa che sua figlia abbia un padre molto più giovane:

"Un giorno, quando mi dirà che sono troppo vecchia per accompagnarla a scuola, Mattia potrà farlo!".

Neppure la pressione di avere un compagno più giovane e di dover mantenere un aspetto all'altezza del partner sconvolge la sua serenità: "Ascolta, mi sento bene a 60 anni, ma tra 10 anni? È allora che la gravità inizia davvero a tirare giù tutto. Quindi vivrò giorno per giorno, e se ad un certo punto mi sentirò davvero infelice per il mio aspetto allora farò qualcosa al riguardo.".