Barbara D'urso: gli ospiti della seconda puntata di Live - Non è la D'Urso

Marica Lancellotti

Live - Non è la D'Urso, il nuovo programma serale di Barbara D'Urso, torna stasera su Canale5 alle 21:20 con la seconda puntata. La scorsa settimana è stata grande la soddisfazione della conduttrice e di tutto lo staff nello scoprire che la prima puntata aveva tenuto incollati alla TV quasi 3 milioni di spettatori, e tanto era bastato per vincere la prima serata a colpi di share: il 17.1%. Certo, il debutto in prima serata di Barbara D'Urso aveva potuto contare su ospiti molto speciali: da Albano al sempre molto discusso Fabrizio Corona.

Di tutto rispetto, però, anche gli ospiti della seconda serata: prima fra tutti Brigitte Nielsen che sarà accompagnata per l'occasione dalla piccola Frida, la sua ultima figlia di appena 9 mesi avuta all'età di 54 anni. Molta attesa anche per altre due presenze confermate da un promo diffuso dalla conduttrice: Wanna Marchi e Stefania Nobile, sua figlia, che saranno esposte al fuoco incrociato delle domande della D'Urso e del pubblico in studio che verteranno, con ogni probabilità, sulla vicenda giudiziaria che le ha viste coinvolte a partire dal 2001.

Quando arriva finalmente il mercoledì sera e ci aspetta in prima serata su #Canale5 @LiveNoneladUrso



Ricordate di esprimere le vostre preferenze con il Live Sentiment su @MediasetPlay! #Noneladurso pic.twitter.com/H2AyHZH29D — Mediaset Play (@MediasetPlay) 20 marzo 2019

Saranno presenti in studio anche la showgirl Paola Caruso, che a due settimane dal parto presenterà a tutti i telespettatori di Live - Non è la D'Urso il piccolo Michele, il figlio avuto dall'ex compagno Francesco Caserta, e Leo Blanco, il 22enne argentino con un unico scopo nella vita: diventare identico a Michael Jackson. Chissà se commenterà la recente nuova polemica sul re del pop, portata a galla dal documentario HBO (a proposito, stasera su Nove la seconda parte di Leaving Neverland), sicuramente Leo racconterà a Barbara D'Urso tutto sui suoi 11 interventi e sui 26.000 euro fin qui spesi per essere riconosciuto nello speciale "albo" dei sosia di Jackson.