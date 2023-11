Brigitte Nielsen: 'Sylvester Stallone? Non ricordo quasi più di averlo sposato'

L'attrice, che è stata brevemente sposata con la star dell'azione per due anni negli anni '80, dice che non si parlano da decenni.

Nel corso di un'intervista concessa a People, Brigitte Nielsen ha rivelato di non aver più alcun rapporto con Sylvester Stallone, con cui non parla da diversi anni, e di non ricordare quasi il periodo in cui sono stati sposati.

"[Il mio matrimonio] con Sylvester Stallone è successo così tanto tempo fa", ha raccontato l'attrice. "Non penso mai a lui. A volte mi sembra che non sia mai successo".

La Nielsen non lo intende come un affronto al suo ex, ma ha dichiarato solo che sono successe così tante cose dopo la loro breve unione, avvenuta tra il 1985 e il 1987, che sembra sia passata un'altra vita.

"Non ho idea di cosa stia facendo quell'uomo. Si va avanti, sai? Si è così impegnati a fare altre cose che ci si può chiedere: 'Aspetta, come si chiamava?'", ha detto ridendo, e facendo riferimento alle sue precedenti relazioni.

Stallone e la Nielsen si sono messi insieme per la prima volta mentre lavoravano ai film Cobra e Rocky IV, e si sono fidanzati durante la produzione di Rocky IV. Si sono sposati nel 1985, ma hanno divorziato nel 1987. In seguito si sono ritrovati brevemente quando la Nielsen ha fatto un cameo in Creed - Nato per combattere del 2018, reunion che la Nielsen ha descritto come "professionale".