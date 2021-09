Bright: Samurai Soul, Simu Liu tra le voci del trailer dell'anime Netflix

Netflix ha svelato il trailer di Bright: Samurai Soul, anime originale che vede la star si Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Simu Liu nel cast vocale originale. Il nuovo anime è ambientato nello stesso universo del film del 2017, Bright, ma si svolge in Giappone tra la fine dello Shogunato e l'inizio del Periodo Meiji.

In arrivo su Netflix il 12 ottobre, Bright: Samurai Soul è realizzato con uno stile di animazione unico che combina l'arte della decorazione su legno giapponese con la tecnologia 3DCG. Il cast vocale originale comprende la star Simu Liu come voce del protagonista Izou, Fred Mancuso che doppia l'Orco Raiden e Yuzu Harada che dà voce a Sonya.

Questa la sinossi di Bright: Samurai Soul: Giappone. Tra la fine dello Shogunato e l'inizio del Periodo Meiji una potente luce brillante emessa da una bacchetta magica pone fine al lungo periodo dello Shogunato per evitare ulteriori spargimenti di sangue mentre il Giappone inizia a guardare a una nuova era. In queste circostanze Izou, un ronin errante con un occhio solo che ha perso la ragione di vivere, e Raiden, un orco che detesta la violenza e spera di lasciarsi alle spalle una vita di furti, incontrano separatamente una giovane elfa di nome Sonya nello stesso momento. Insieme, intraprendono un viaggio lungo la strada Tokaido per accompagnare Sonya e la bacchetta che tiene al sicuro nella terra degli elfi a nord. A ostacolare il loro cammino c'è la misteriosa organizzazione Inferni, che mira a ottenere la bacchetta e far rivivere il Signore Oscuro, che intende governare tutta la creazione. Inferni usa anche il nuovo governo Meiji nel tentativo di rubare la bacchetta a Izou, Raiden e Sonya.