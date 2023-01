Brie Larson condivide un nuovo video in cui danza e chiede ai fan quale coreografia dovrebbe imparare

Brie Larson, per la gioia dei suoi fan, condivide spesso dei video dedicati alle sue passioni, tra cui quella per la danza.

La star di Captain Marvel ha infatti pubblicato sui suoi profili social un breve filmato in cui mostra i passi imparati grazie alla coreografa Galen Hooks.

Il video pubblicato da Brie Larson è stato poi accompagnato da una didascalia in cui chiede ai suoi fan dei consigli per il prossimo ballo da imparare.

Come prevedibile, considerando la popolarità della serie, innumerevoli follower dell'attrice premio Oscar hanno chiesto che ricrei la memorabile scena di danza di Mercoledì, la serie Netflix con star Jenna Ortega. Per ora Brie non ha risposto alle richieste e bisognerà attendere per scoprire se ha accettato il consiglio.

Brie Larson: dal premio Oscar per Room a Captain Marvel

Brie Larson, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo con il film The Marvels, che la vedrà di nuovo protagonista nel MCU con la parte di Carol Danvers, e con Fast & Furious X.

Il film The Marvels dovrebbe introdurre Ael-Dan, villain affidata a Zawe Ashton, e continuare la storia delle eroine, dando spazio all'ammirazione di Kamala per Carol e svelando la versione da supereroe di Monica Rambeau. Per scoprire ulteriori anticipazioni bisognerà però aspettare ancora qualche mese e la diffusione dei trailer e dei materiali promozionali.