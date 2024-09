Brie Larson debutta sulla scena teatrale del West End: sarà Elettra nella tragedia di Sofocle

La star MCU Brie Larson debutterà nel West End con una nuova messa in scena della tragedia di Sofocle, Elettra, eroina della tradizione culturale greca che ispirò Elektra Natchios, il personaggio di Frank Miller introdotto in Daredevil nel 1981.

Conosciuta principalmente per il ruolo di Carol Danvers nel Marvel Cinematic Universe, Brie Larson vinse il premio Oscar nel 2016 per la performance nel film Room, grazie alla quale ottenne anche il Golden Globe e il BAFTA.

Nuova pièce

Nella tragedia di Sofocle, 'Elettra è tormentata dall'assassinio di suo padre, è consumata dal dolore, dalla necessità di sopravvivere e da una sete di vendetta. Quando suo fratello Oreste, perduto da tempo, finalmente ritorna, lo spinge verso una conclusione selvaggia e terrificante'.

Brie Larson in una scena di The Marvels

Il nuovo adattamento è stato scritto dalla poetessa Anna Carson e sarà diretto da Daniel Fish, le cui produzioni di Oklahoma! a Broadway e nel West End hanno ottenuto i premi Tony e Olivier per il miglior revival musicale.

In una recente intervista, a Brie Larson è stato chiesto se può essere un'ipotesi una reunion con le co-star di The Marvels Iman Vellani e Teyonah Parris:"Ho amato moltissimo passare del tempo con quelle ragazze. E penso che il sentimento sia davvero giusto per me e davvero in linea con il punto in cui mi trovo nella vita. Ovvero, non esiste un supereroe che possa salvarci. Serve la collaborazione di persone diverse, ciascuna con abilità speciali, e la capacità di capire che il disastro imminente non può essere fermato da uno solo. Dobbiamo unirci tutti. Mi sembra davvero corretto. Per quanto riguarda il futuro, ci sono cose che so ma non posso dire".

