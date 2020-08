Brie Larson, Captain Marvel svela: "Ad un provino mi chiesero di vestirmi sexy"

Vi immaginate di chiedere insistentemente a Captain Marvel di indossare minigonna e tacchi alti? Brie Larson ricorda alcune sue disavventure sul campo cinematografico e racconta che uno dei suoi provini peggiori è stato quello in cui le hanno più volte chiesto di vestirsi più sexy.

Brie Larson ha aperto il suo canale YouTube all'inizio di luglio. Il canale offre molti aneddoti sulla carriera di Larson e l'ultimo video dipinge un quadro di problemi che, in realtà, si presentano sistematicamente a Hollywood, quando si parla di ruoli femminili.

Sul suo canale YouTube ufficiale, Brie Larson ha ricordato diverse audizioni a cui ha partecipato, come quella per Hunger Games e la nuova trilogia di Star Wars. Ma in particolare un'audizione in cui le fu chiesto di "vestirsi in modo sexy" per un ruolo. Nel video, Larson parla di come ha fatto l'audizione per un film (del quale non ha rivelato il titolo) che ha una tematica romantica. "I produttori mi dissero, 'Sei incredibile, ci piace tutto di te, il tuo tempismo comico è fantastico. Abbiamo solo bisogno che torni vestita più sexy.'" Larson ha detto che il produttore le ha chiesto di tornare in top e minigonna di jeans con i tacchi.

"Ho dovuto prendere una decisione..." - ha continuato Larson - "ero al verde, avevo bisogno di un lavoro, che male ci sarà a indossare una minigonna di jeans? Ma mi metteva anche a disagio sentirmi dire di vestirmi in modo sexy per un gruppetto di uomini."

Brie Larson ha finito per vestirsi con l'outfit richiesto, scambiando solo i tacchi per un paio di scarpe da ginnastica. Quando è tornata, ha notato che ogni altra attrice che faceva il provino per il ruolo, era vestita con lo stesso vestito che aveva lei. Più i tacchi. "Siamo qui per recitare o qui per personificare le fantasie di un uomo?", aveva chiesto.

Inoltre, l'attrice ha confessato che le è stato chiesto "molte, molte volte" di ritornare con una minigonna in jeans e questo "non le andava bene".

Nonostante questa disavventura "sexy", Larson ha ricoperto diversi ruoli nel corso degli anni, anche se è meglio conosciuta per aver interpretato Carol Danvers, protagonista di Captain Marvel nell'universo cinematografico Marvel. È inoltre conosciuta per il suo ruolo come Envy Adams in Scott Pilgrim vs. the Worlde il suo ruolo principale, che le ha fatto guadagnare l'Oscar, in Room.