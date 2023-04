Bridget Fonda non ne vuole sapere di tornare a lavorare a Hollywood

Bridget Fonda, l'ex attrice proveniente da una celebre dinastia di star hollywoodiane, ha deciso di godersi la sua vita lontano dalle telecamere e dalle luci della ribalta. Nonostante sia stata avvistata lunedì all'aeroporto internazionale di Los Angeles, ha respinto subito qualsiasi suggestione su un possibile ritorno a Hollywood. Infatti, sembra che Bridget preferisca vivere una vita tranquilla lontana dal grande schermo e non abbia alcuna intenzione di tornare a recitare.

Insieme al figlio adolescente Oliver, che condivide con il marito compositore di film Danny Elfman, Bridget Fonda è stata fermata da un paparazzo all'aeroporto internazionale di Los Angeles. Le è stata posta la domanda se avesse intenzione di tornare sul set, ma Bridget Fonda ha risposto prontamente: "No", e ha aggiunto: "È troppo bello essere una persona comune".

Bridget Fonda proviene da una famiglia di celebrità hollywoodiane. Suo nonno era Henry Fonda, suo padre era Peter Fonda e sua zia è Jane Fonda. Bridget ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo da bambina in Easy Rider, pellicola del 1969, in cui suo padre era il protagonista. Negli anni '90 ha recitato in diverse pellicole, tra cui Il padrino - Parte terza, Inserzione pericolosa, Può succedere anche a te, Jackie Brown e Kiss of the Dragon. L'ultima volta che Bridget Fonda è apparsa come attrice è stata nel 2002 nella miniserie La regina delle nevi.

Nel 2003, Bridget ha subito un grave incidente automobilistico che le ha causato la frattura di alcune vertebre. Nello stesso anno ha sposato il compositore di colonne sonore Danny Elfman e nel 2005 ha dato alla luce suo figlio, ritirandosi dalla recitazione, per dedicarsi alla famiglia.

Nel corso della sua carriera, Bridget è stata nominata per due volte ai Golden Globe. Nel 1990 è stata candidata come miglior attrice non protagonista per il film Scandal, mentre nel 2002 è stata nominata come miglior attrice in una serie limitata, serie antologica o film per la televisione per No Ordinary Baby.