Bridget Fonda, l'attrice di Jackie Brown è irriconoscibile: ecco com'è oggi (FOTO)

Bridget Fonda, che si è ritirata dalla recitazione nel 2002 dopo essere apparsa in numerosi film acclamati dalla critica come Jackie Brown di Quentin Tarantino, è diventata semplicemente irriconoscibile, come testimoniano le foto della sua ultima uscita losangelina di questo mercoledì.

L'ex sirena di Hollywood, 58 anni, è stata paparazzata mentre portava il figlio diciassettenne in giro per la città nella sua lussuosa Land Rover d'argento. La Fonda è stata fotografata pubblicamente per l'ultima volta nel 2009, durante la premiere di Bastardi senza gloria, ed in seguito è uscita dai riflettori al fine di concentrarsi su suo figlio e sul ranch di famiglia a Santa Barbara.

L'attrice attualmente vive con Danny, 68 anni, e il loro unico figlio, Oliver, in due proprietà vicine situate a Encino, un quartiere nella regione della San Fernando Valley di Los Angeles. La coppia, che si è sposata nel 2003, ha speso 8 milioni di dollari in due case di lusso su lotti adiacenti nel 2021 dopo aver venduto la loro tenuta di Hancock Park all'inizio dello scorso anno.

Bridget Fonda, che fa parte della famosa dinastia Fonda di Hollywood che include suo nonno Henry Fonda, suo padre Peter Fonda e sua zia Jane Fonda, ha dichiarato di aver vissuto una vita molto tranquilla da quando si è ritirata dal mondo della recitazione nell'ormai lontano 2002.