Bridgerton, Shonda Rhimes: "Regé-Jean Page è stato davvero intelligente a lasciare la serie"

La creatrice di Bridgerton, Shonda Rhimes, ha definito "intelligente" la decisione dell'attore Regé-Jean Page di lasciare la serie al momento più opportuno.

Bridgerton: un'immagine della serie

In un'intervista a Variety, Shonda Rhimes ha commentato la scelta del protagonista maschile della prima stagione definendola "davvero intelligente":

"Giustamente, ha detto 'Ho firmato il contratto per interpretare questa bella storia, questa trama è chiusa. Sto bene così!'. Non lo biasimo per questo. Penso che sia stato davvero intelligente a lasciare al momento perfetto".

La produttrice ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalla forte reazione che i fan hanno avuto all'annuncio che il Duca di Hastings, di cui si erano tutte innamorate, non sarebbe apparso nella seconda stagione:

"Ho sopravvalutato il fatto che il pubblico conoscesse la trama dei romanzi. La loro risposta alle nostre scelte indica il successo dello show, ma capisco la loro disperazione".

Bridgerton, Shonda Rhimes scioccata dalla reazione dei fan all'uscita di Regé-Jean Page: "Mica è morto"

Shonda Rhimes confessa di aver invitatoRege-Jean Page a fare ritorno, anche per una breve apparizione, ma non crede che ciò accadrà:

"Ed ecco il motivo. Adesso lui è diventato una star. l'idea di affidargli un ruolo di contorno non ha alcun senso per me. Cosa dovrebbe fare?".

Mentre il Duca di Hastings, probabilmente, resterà una presenza nello show solo come riferimento, Shonda Rhimes si è rivolta alle fan che sentono già la mancanza del personaggio con un tweet in cui si legge:

"Ricordate: il Duca non è mai andato via. Sta solo aspettando di essere guardato di nuovo."