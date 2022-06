Bridgerton: il metodo strambo di Simone Ashley per prepararsi alle scene hot ha a che fare con le lumache

Nell'ultima stagione di Bridgerton, il pubblico ha imparato a conoscere Simone Ashley, l'attrice che ha interpretato l'amore proibito di Anthony Bridgerton, ovvero la bella Kate Sharma. La star che ha interpretato il ruolo ha svelato come si è preparata per le scene di sessoadottando un metodo molto particolare.

Bridgerton; una foto di Jonathan Bailey e Simone Ashley

Durante la partecipazione al podcast "The Envelope" del Los Angeles Times, Simone Ashley ha svelato come ha fatto a prepararsi alle scene di sesso di Bridgerton, ma anche di Sex Education, altro show a cui ha partecipato. L'attrice ha detto che nel 2019 ha seguito un seminario, dove ha osservato come le lumache si accoppiano. Simone ha svelato:

"Abbiamo esplorato il movimento di diversi animali per ritrarre diversi ritmi o diverse sessualità o quanto potesse essere sensuale qualcosa".

L'attrice ha spiegato che in questi video c'erano anche le lumache che, per esempio, hanno un movimento più sensuale durante i momenti intimi, ispirazione per alcune scene molto hot che abbiamo visto anche in Bridgerton.

Nonostante le rimostranze dei fan, che hanno trovato molto più hot la prima stagione, la seconda stagione dello show Netflix alla fine è stata apprezzata proprio per i ritmi lenti e sensuali della relazione tra Anthony e Kate, che poi sono diventati i nuovi beniamini del pubblico dello show.

Tutti sappiamo che Bridgerton 3 è già in lavorazione ed è stato annunciato dai creatori che questo capitolo sarà incentrato su Penelope, interpretata da Nicola Coughlan.