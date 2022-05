Jonathan Bailey ha indossato accidentalmente il suo tanga di Bridgerton in un pub: "Ero così traumatizzato"

Jonathan Bailey ha indossato il suo tanga della seconda stagione di Bridgerton per recarsi in un pub: 'Mi sono reso conto che avevo ancora il perizoma, ero così traumatizzato'.

Jonathan Bailey ha guidato la seconda stagione di Bridgerton nei panni di Lord Anthony e di recente ha rivelato che, sebbene abbia interpretato un rubacuori sullo schermo, non sempre un ruolo rispecchia la realtà: l'attore ha indossato per sbaglio il suo tanga della seconda stagione per recarsi in un pub dopo aver vissuto un'esperienza traumatizzante.

"La vasca da bagno mi ha un po' imbarazzato. In realtà c'era una telecamera nell'acqua, proprio tra le mie gambe", ha rivelato Bailey durante un'intervista del Los Angeles Times. "Quindi è stato quasi come un parto in acqua. E ricordo che dopo, ero così sconvolto e così confuso, è una cosa impossibile da spiegare."

"È stato proprio quando sono finite le restrizioni, quindi quella sera sono andato in un pub e ho bevuto una pinta con i miei amici", ha spiegato la star. "Quando mi sono alzato per andare ad ordinare il secondo giro ho sentito come una sorta di irritazione. Mi sono reso conto che avevo ancora il mio tanga indosso".

"Ero così traumatizzato dalla scena che ero corso via velocemente dal set e mi ero dimenticato il tanga...", ha concluso Jonathan Bailey. "È davvero tutto piuttosto sciocco a pensarci ora ed è anche vero che abbiamo vissuto momenti esilaranti, ma questo non lo rende meno imbarazzante".