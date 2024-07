Bridgerton, la direttrice del casting rivela: "Ricevo audizioni indesiderate, in pratica sono video di sesso"

La casting director della serie Bridgerton, Kelly Valentine Hendry, ha rivelato le conseguenze della popolarità della serie e i video indesiderati che riceve.

Durante un episodio del podcast Should I Delete That? si è parlato apertamente del lato negativo dei risultati ottenuti su Netflix.

Le proposte indesiderate

Hendry ha così raccontato che sta ricevendo innumerevoli video indesiderati molto espliciti. da parte di persone che sperano di far parte degli interpreti della stagione 4. La casting director di Bridgerton ha spiegato: "Avviene ogni giorno... Ricevo i video più incredibili, indesiderati. In pratica è sesso. Non è sesso vero, ma è piuttosto incisivo. Non sono foto di nudo, ma non ci allontaniamo tanto".

I fratelli Bridgerton nella serie

Kelly ha quindi ricordato che la sua casella e-mail è sempre quasi piena a causa dei messaggi e dei video inviati dai fan che sperano di essere presi in considerazione per la prossima stagione dello show. In particolare sono tante le persone che sperano di essere scelte per la parte di Sophie Beckett che, tra le pagine dei libri, ha una storia d'amore con Benedict, personaggio affidato a Luke Thompson nella serie.

Una fan ha inoltre inviato un video in cui indossa un costume d'epoca enorme e Hendry ha sottolineato che la situazione le sta causando un po' di stress: "Lo trovo un po' triste, realmente, non lo capisco".

Bridgerton 3, la recensione del finale: e se la magia della serie stesse svanendo?

La produzione non ha nemmeno confermato quali personaggi saranno al centro della prossima stagione della serie e i fan dovranno attendere prima di scoprire se sugli schermi si seguirà la direzione presa dalla storia dei Bridgerton tra le pagine dei libri di Julia Quinn o se offrirà qualcosa di inedito dopo aver mostrato quanto accaduto a Penelope e Colin.

Rispetto ai libri gli autori hanno già compiuto molte scelte diverse e non resta che attendere prima di scoprire cosa accadrà in futuro.