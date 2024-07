Bridgerton 3, visualizzazioni record per la serie Netflix: è nella Top 10 di sempre

La terza stagione di Bridgerton è entrata ufficialmente nella lista dei titoli più popolari di tutti i tempi di Netflix.

Con 91,9 milioni di visualizzazioni cumulative dal suo debutto il 16 maggio, la stagione è al n. 10 della classifica dei titoli televisivi in lingua inglese di tutti i tempi, che Netflix misura in base alle visualizzazioni nei primi 91 giorni di streaming di ciascun titolo.

Questo totale è stato calcolato il 30 giugno, solo 45 giorni dopo il 16 maggio, il che significa che la stagione può e continuerà a salire sicuramente nella classifica. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Bridgerton 3.

Bridgerton 3, parte 2

Il successo della serie Shondaland

La Stagione 3 di Bridgerton non solo ha raggiunto rapidamente il successo, ma avrebbe potuto farlo addirittura più rapidamente. Poiché la stagione è stata rilasciata in due parti distinte, non poteva rientrare nella lista dei prodotti più popolari fino a dopo il 13 giugno, quando sono stati distribuiti gli ultimi quattro episodi; a quel punto il totale delle visualizzazioni è stato azzerato, poiché Netflix calcola le visualizzazioni dividendo il tempo totale di streaming per il tempo di trasmissione.

Bridgerton 3, ecco perché i nuovi episodi hanno tagliato un dettaglio chiave dei libri

Il 9 giugno, però, i primi quattro episodi avevano totalizzato 88,9 visualizzazioni da soli, che all'epoca erano sufficienti per entrare nella classifica.

La seconda stagione è al n. 9 delle serie in lingua inglese più viste di sempre, con 93,8 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni, subito dietro la terza stagione di Stranger Things, della serie limitata Un inganno di troppo e della prima stagione di The Night Agent. La Stagione 3 di Bridgerton probabilmente supererà almeno uno di questi titoli entro la prossima settimana. La prima stagione è invece molto più in alto in classifica, alla posizione n. 4, con 113,3 milioni di visualizzazioni, ma è ancora plausibile che la Stagione 3 possa superarla entro la fine dei suoi 91 giorni.