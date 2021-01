Bridgerton 2: la seconda stagione della serie Netflix è confermata (VIDEO)

Bridgerton 2 è stata appena confermata con un video diffuso da Netflix, che potete vedere qui sopra. La piattaforma streaming affida ufficialmente a Lady Whistleblown il compito di annunciare la seconda stagione della serie.

"Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione." - si legge nel comunicato ufficiale - "Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione."

"L'incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set della seconda stagione nella primavera del 2021. L'autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d'amore."

"Tuttavia, gentili lettori" - prosegue Lady Whistleblown - "prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù. Sentitamente Vostra, Lady Whistledown"

Basato sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e arguta che celebra l'eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto. La serie è interpretata da Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains.