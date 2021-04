Bridgerton 2, altri due ingressi nel cast della seconda stagione della serie Netflix

Nuovi volti in arrivo per Bridgerton 2: la serie Netflix si prepara ad accogliere nel cast della seconda stagione Shelley Conn e Calam Lynch che si uniranno ai prossimi eventi dell'alta società londinese.

Lo scandalo della scorsa settimana, riportato da Lady Whistledown in persona, è stato l'abbandono della serie da parte di Regé-Jean Jean Page ovvero il Duca di Hastings, che non rivedremo nei nuovi episodi di Bridgerton.

E mentre i fan dell'attore e del personaggio devono ancora riprendersi da questa notizia, non bisogna disperarsi, perché presto la Londra dello show Netflix pullulerà di nuovi elementi perfetti per un po' di sano gossip...

Gli attori Shelly Conn (Terra Nova, La Fabbrica di Cioccolato) e Calam Lynch (Black Beauty, Derry Girls) si vanno ad aggiungere infatti, assieme ai già annunciati Charithra Chandran e Rupert Young, alle new entry della seconda stagione.

Conn interpreterà Mary Sharma, "figlia di un Conte il cui matrimonio aveva creato grande scandalo per la famiglia. Lady Mary è tornata a Londra con le proprie figlie, e sarà nuovamente sotto lo scrutinio dell'intera città. È la matrigna del nuovo interesse amoroso di Lord Anthony Bridgerton, Kate Sharma (interpretata da Simone Ashley)".

Calam Lynch sarà invece Theo Sharpe, assistente di uno stampatore che "lotterà per i diritti di tutti".

Al momento non abbiamo ancora una data di arrivo su Netflix o persino di inizio riprese per la seconda stagione di Bridgerton, ma vi terremo informati.