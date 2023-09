Bride Hard, il film con Rebel Wilson, si arricchisce con nuove star nel cast

Bride Hard, la nuova commedia d'azione che vede come protagonista Rebel Wilson, si arricchisce nel cast con le star di This Is Us e The Idol.

Il prossimo film di Rebel Wilson, Bride Hard, diretto da Simon West, ha arricchito il suo cast con delle star, alcune provenienti dalle serie televisive This Is Us e The Idol. Il film è una produzione indipendente e, secondo quanto riferito, ha appena terminato la produzione a Savannah.

Il cast

Mercoledì è stato reso noto che Justin Hartley (This Is Us) e Da'Vine Joy Randolph (The Idol) si sono uniti al cast di Bride Hard insieme ad Anna Camp (Pitch Perfect, The Help), Anna Chlumsky (Veep, Inventing Anna), Stephen Dorff (Blade, Paradise City), Gigi Zumbado (Pitch Perfect 2, The Rookie). Erano già stati confermati precedentemente invece gli attori Sam Huntington, Sherry Cola e Michael O'Neill. L'annuncio è stato possibile dato che Bride Hard ha potuto continuare la produzione nonostante gli scioperi in corso della SAG-AFTRA, dopo aver ottenuto un accordo provvisorio all'inizio di quest'anno.

Rebel Wilsonin una divertente immagine di Pitch Perfect con Anna Camp

La trama

Bride Hard vede la Wilson nei panni di una tosta agente segreta che deve fare i conti con un gruppo di mercenari che prende "in ostaggio" il sontuoso matrimonio della sua migliore amica. Il film ha fatto notizia non solo per l'autorizzazione a continuare le riprese in mezzo agli scioperi, ma anche per la Wilson che si è ferita al naso durante le riprese di una sequenza di combattimento all'inizio del mese. Sui social però, l'attrice ha poi annunciato la sua guarigione.