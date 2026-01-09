Brian De Palma torna alla regia a 85 anni: primi dettagli sul suo thriller true crime

Visti i suoi problemi di salute, Brian De Palma sembrava aver appeso la telecamera al chiodo. Ma adesso arriva la notizia di un nuovo film, annunciato già da tempo e finalmente in fase si sviluppo.

Secondo quanto anticipato il nuovo thriller, un giallo ispirato a due omicidi realmente accaduti, entrerà in lavorazione la prossima estate in Portogallo, come rivela The Film Stage. Annunciato inizialmente nel 2018, Sweet Vengeance affonda la radici in veri fatti di cronaca, come ha confermato De Palma:

"Mi interessa come raccontano la storia dei crimini, quindi lo farò come lo fanno in televisione."

Un'immagine di Brian De Palma a Venezia

Che cosa sappiamo finora del nuovo film di Brian De Palma?

Pare che Sweet Vengeance conterrà "due sequenze tipiche del cinema di Brian De Palma", il che significa che il pubblico dovrà attendersi omicidi spettacolari e sanguinosi elaborati con maestria registica. Al mo mento non è stato ancora annunciato il cast del film.

Il ritorno di Brian De Palma alla regia è stato accolto con entusiasmo dal mondo di Hollywood anche se l'ultima fatica del cineasta, il thriller Domino del 2019, si era rivelato un flop di critica e pubblico.

Tuttavia l'impronta lasciata da de Palma nella storia del cinema è tale che Quentin Tarantino lo ha definito "un regista più importante di Scorsese e Spielberg." Vedremo cosa riuscirò a fare stavolta, ma l'attesa per il suo nuovo progetto è già alle stelle.

nel frattempo, è in lavorazione il remake di uno dei suoi classici più amati, Carrie - Lo sguardo di Satana. L'horror del 1976 che adatta uno dei primissimi romanzi di Stephen King tornerà in forma di serie tv grazie a Mike Flanagan. Una delle star ha definito il progetto "perfetto per il mondo che stiamo vivendo".