Megan Fox e Brian Austin Green: lite social tra i due ex per le foto dei figli

Nuova lite social tra due ex, questa volta tra Megan Fox e Brian Austin Green, a causa di una foto pubblicata dall'attore: l'ex star di Beverly Hills, 90210 ha postato su Instagram uno scatto di Halloween in cui compariva uno dei figli minorenni della coppia.

Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati alla fine del 2019 dopo nove anni di matrimonio, l'attrice si è innamorata del rapper Machine Gun Kelly con cui adesso convive. Megan e Brian hanno l'affidamento congiunto dei figli ma i loro rapporti sono molto tesi come dimostra l'ultima polemica nata sui social. In occasione di Halloween l'attore ha pubblicato una foto in costume con il figlio, cosa che Megan non ha gradito, tanto che ha commentato il post in maniera velenosa.

"Perché Journey deve stare in questa foto? - ha scritto Fox - Non è difficile tagliarlo, oppure puoi scegliere delle foto senza i bambini. Ieri sera ho trascorso un meraviglioso Halloween insieme a loro e tuttavia puoi vedere che non sono presenti nei miei social. So che ami i tuoi figli. Ma perché non la smetti di usarli per mostrarli su Instagram? Sei così infervorato per portare avanti questa storia secondo cui io sarei una madre assente e tu il papà più devoto dell'anno. La verità è che stanno con te per la metà del tempo. Congratulazioni, sei davvero un essere umano straordinario! Perché hai bisogno che Internet ti faccia da eco, quando invece è così chiaro quanto i tuoi figli ti vogliono bene?"

Brian non ha risposto pubblicamente alle osservazioni di Megan Fox. Subito dopo il commento dell'ex moglie ha cancellato il post e ha condiviso la stessa foto senza il figlio. Non è la prima volta che i due ex si punzecchiano sui social, ad agosto la Fox ha pubblicato su Instagram una sua foto con Machine Gun Kelly scrivendo che il suo cuore gli apparteneva. Poco dopo Brian aveva risposto con una foto insieme ai figli e nella didascalia aveva sottolineato che il suo cuore apparteneva solo ai suoi ragazzi.

Brian Austin Green e Megan Fox si erano sposati nel 2010, l'attrice e Machine Gun Kelly si sono conosciuti durante le riprese del video che accompagnava una delle hit del rapper: Bloody Valentine. Raccontando come aveva scoperto della relazione della moglie, l'ex star di Beverly Hills, 90210 ha detto: "L'ho scoperto da solo, e questo è tutto ciò che vi dirò. Non è vero che l'ho scoperto sui social, o leggendo qualche rivista". L'attore ha detto che Megan è sempre stata sincera con lui, all'inizio Brian ha pensato che avevano bisogno di un periodo di pausa poi hanno deciso che la scelta migliore era divorziare.