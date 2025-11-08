Brett Goldstein sarà un escort nella nuova serie Amazon Escorted

Brett Goldestein sarà protagonista e co-produttore della nuova serie tv di Amazon Prime, Escorted, che sarà composta da otto episodi. Goldstein si è occupato anche della sceneggiatura.

Alla serie lavorerà come co-showrunner Brian Gallivan, che ha già lavorato con Goldstein nella serie tv Apple Shrinking, con Jason Segel e Harrison Ford.

Brett Goldstein escort nella nuova serie Amazon

La sinossi ufficiale di Escorted approfondisce il tema della serie: "Un padre divorziato (Goldstein) che vive a Manhattan diventa accidentalmente un escort maschile in questa commedia romantica sulle seconde possibilità, il caos della co-genitorialità e la domanda se l'intimità autentica possa davvero essere comprata".

Brett Goldstein in una scena di Ted Lasso 2

Anche Cooper Wehde e Josh Senior di The Bear partecipano alla serie come produttori esecutivi, insieme a Molly Mandel.

La carriera di Brett Goldstein

Brett Goldstein è conosciuto soprattutto per il suo lavoro come co-sceneggiatore, co-produttore esecutivo e interprete in Ted Lasso, interpretando Roy Kent. Per la sua interpretazione, ha vinto due Emmy consecutivi come miglior attore non protagonista e sarà nel cast anche della quarta stagione.

Inoltre, Goldstein è noto anche per essere co-creatore dell'acclamata serie televisiva Shrinking, serie che ha ricevuto una candidatura agli Emmy Awards come miglior comedy dell'anno e alla quale parteciperà attivamente anche nella seconda stagione, al fianco di Jason Segel. Sarà nel cast anche della prossima commedia romantica Office Romance mentre in passato ha recitato in film come All of You e Thor: Love and Thunder, al fianco di Chris Hemsworth e Natalie Portman. In televisione, Goldstein ha recitato anche nella serie televisiva Soulmates, per la quale è stato produttore anche di sei episodi oltre che interprete.

Oltre ad essere uno sceneggiatore e produttore esecutivo di Shrinking, Brian Gallivan interpreta nella serie il personaggio di Stuart. In passato, Gallivan ottenne visibilità grazie alla web serie Sassy Gay Friend, prodotta con Second City.