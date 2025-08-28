Imogen Poots e la star di Ted Lasso Brett Goldstein sono anime gemelle nel trailer di All of you

Arriverà il 26 settembre su Apple TV+ il nuovo film romantico All of You, con protagonisti Brett Goldstein e Imogen Poots, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

La star di Ted Lasso, come accaduto anche in occasione di altri progetti, è coinvolto nel progetto come sceneggiatore e interprete.

Cosa racconta All of You

Al centro della trama del film in arrivo in streaming ci sono Simon e Laura, interpretati da Brett Goldstein e Imogen Poots. I due protagonisti di All of you sono amici fin dai tempi dell'università e si allontanano quando lei si sottopone a un test che le rivela chi è la sua anima gemella, nonostante anni di sentimenti inespressi tra loro. Con il passare del tempo, mentre le loro strade si incrociano e si separano, nessuno dei due può negare la sensazione di aver perso l'occasione di una vita insieme. Di fronte all'incertezza di cambiare il corso delle proprie vite, Simon e Laura sono disposti a rischiare tutto per vivere l'amore che c'è sempre stato tra loro o dovrebbero accettare il loro destino?

Ecco il trailer:

Il cast e i realizzatori del film

Apple TV+, nella sinossi ufficiale del lungometraggio, anticipa che All of You è un dramma romantico tanto divertente quanto straziante che si interroga se una sola persona possa davvero essere tutto per te...

Oltre a Goldstein e Poots, nel cast ci sono anche Steven Cree, Zawe Ashton e Jenna Coleman.

Scritto dallo stesso Goldstein, che ha collaborato con Apple TV+ in occasione di Ted Lasso, e dal vincitore dell'Emmy William Bridges (già nel team della serie antologica Black Mirror), qui al suo debutto come regista, il film è prodotto da MRC e da Aaron Ryder e Andrew Swett di Ryder Picture Company. Bridges e Goldstein sono anche produttori esecutivi insieme ad Alexander Black e Jon Rosenberg.