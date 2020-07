Bret Easton Ellis e Irvine Welsh insieme per la serie tv American Tabloid

L'autore di Trainspotting Irvine Welsh e lo scrittore di American Psycho Bret Easton Ellis uniranno le forze per realizzare una serie tv intitolata provvisoriamente American Tabloid. I due autori sono in trattative con l'inglese Burning Wheel Productions per occuparsi insieme di uno show drammatico basato sulla cultura dei tabloid americani che diffonde le notizie senza preoccuparsi di correttezza politica, etica e morale.

Irvine Welsh, autore di Trainspotting

A dare la notizia è Variety che ha raccolto la dichiarazione di Shelley Hammond di Burning Wheel:

"Per dare giustizia a questa produzione, sapevamo di aver bisogno di scrittori che non si fermano davanti a niente e sono capaci di osare là dove molti non avrebbero coraggio di arrivare. Siamo più che felici di poter celebrare l'accordo per realizzare questo progetto grazie all'incredibile talento di Bret e Irvine. Questa sarà la prima volta che i due autori collaboreranno e con il supporto della massima libertà creativa siamo fiduciosi che accadrà qualcosa di spettacolare."

Bret Easton Ellis e Irvine Welsh sono noti per lo stile caustico e le storie politicamente scorrette. Welsh ha firmato l'epico Trainspotting, il sequel T2 e Filth. Oltre ad American Psycho, numerosi romanzi di Ellis hanno trovato la via del grande schermo, da Meno di zero a Le regole dell'attrazione. Lo scrittore ha firmato la sceneggiatura di The Canyons, di Paul Schrader, interpretato da Lindsay Lohan.

