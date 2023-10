Bret Easton Ellis a Firenze e Torino: due appuntamenti per presentare il suo nuovo romanzo Le schegge

Bret Easton Ellis arriva in Italia, si comincia domani, 18 ottobre, con Firenze per poi incontrare i lettori a Torino iil 21 ottobre all'anteprima del festival Radici.

Bret Easton Ellis presenterà il suo nuovo romanzo, Le schegge, in due incontri col pubblico, a Firenze e Torino. Si comincia domani, 18 ottobre, al Teatro della Pergola di Firenze (ore 21) dove l'autore di American Psycho dialogherà con Marcello Fois. L'incontro è promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS in collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana. Ingresso con prenotazione obbligatoria.

Ellis sarà poi ospite di Radici, festival dell'identità (coltivata, negata, ritrovata), un progetto a cura di Giuseppe Culicchia sostenuto dall'Assessorato all'Emigrazione della Regione Piemonte, in programma dall'1 al 5 novembre a Torino al Circolo dei lettori e al Cinema Centrale. Lo scrittore americano sarà al centro dell'anteprima di Radici prevista per sabato 21 ottobre al Circolo dei lettori. L'autore discuterà della ricerca dell'identità attraverso la sua opera e le vicende della Los Angeles dei primi anni Ottanta con lo scrittore Diego De Silva dopo l'introduzione di Giuseppe Culicchia, traduttore per l'Italia del romanzo.

Di cosa parla Le schegge

Le schegge è ambientato nel 1981, e racconta la vita di un gruppo di ricchi diciassettenni californiani sconvolti dall'incontro con un ragazzo tanto affascinante quanto disturbato e perverso. Nel 1981 Bret ha diciassette anni e frequenta l'ultimo anno alla Buckley, la scuola della gioventù dorata di Los Angeles. Un mondo falso e perfetto, ma tutto sommato piacevole, di certo eccitante. Almeno finché in classe non arriva uno studente nuovo, Robert Mallory. Robert è intelligente, bello, carismatico e presto entra a far parte della ristretta cerchia di amici di Bret. Robert però nasconde un segreto, indecifrabile anche per le persone che gli sono più vicine.

Dal romanzo di Bret Easton Ellis dovrebbe essere tratta una serie tv HBO che sarà diretta da Luca Guadagnino.